Fanfare Sint-Jansvrienden geeft lenteconcert VDWT

05 maart 2019

De Koninklijke fanfare Sint-Jansvrienden maakt een muzikale reis langs de regenboog op zaterdag 13 april. Het thema van het jaarlijkse lenteconcert is kleuren. Onder leiding van dirigent Bob Mesens doen alle gelederen van de vereniging mee. Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur in zaal De Hemmekes, Ernest Claesstraat 34 in Zichem. Info op www.desintjansvrienden.be