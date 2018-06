Fanfare Sint-Jan krijgt voorlopig onderdak in oud-gemeentehuis 13 juni 2018

02u54 0 Scherpenheuvel-Zichem De Koninklijke Fanfare Sint-Jansvrienden heeft tijdelijk onderdak gekregen in het oud-gemeentehuis in Averbode.

"In de multifunctionele zaal kunnen we onze repetities houden en instrumenten bewaren. De technische dienst van de stad voorziet bergruimte", zegt voorzitter Hilde Laureys. "We zijn het schepencollege erg dankbaar, maar hopen op een permanente oplossing voor het tekort aan zalen in Averbode."





De fanfare en andere verenigingen gebruikten de zalen Familia en Sint-Jan, maar die worden vanaf september ontmanteld. Volgend voorjaar bouwt Diest Uitbreiding er nieuwe appartementen. De verenigingen in Averbode moeten dus uitkijken naar een andere locatie. Sommigen verhuizen naar een andere deelgemeente. Samana geeft haar ledenfeesten voortaan in zaal De Hemmekes in Zichem.





De scouts van Averbode bouwen weliswaar een nieuwe home, maar dat gebouw is te specifiek op hun maat ingericht. Voor een orkest is er geen plaats. De dorpskerk van Averbode staat al een jaar in beeld als alternatieve locatie voor activiteiten. Ze werd opgenomen in het kerkenplan, al is er nog steeds geen precieze bestemming aan gegeven.





"De onderhandelingen met de eigenaar, de kerkfabriek Sint-Jan Baptist verlopen erg moeizaam", zegt schepen van Cultuur Kris Peetermans (Open Vld). "Zij hebben nog hun reserves, al zou het voor alle partijen voordelig zijn om de kerk op zijn minst een nevenbestemming te geven, want ze staat doorgaans leeg." (VDWT)