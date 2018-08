Extra verhoor naar frauduleuze ticketverkoop Rock Werchter 10 augustus 2018

Een negentienjarige man uit Sint-Gillis-Waas werd er op de Leuvense strafrechtbank van beschuldigd om in juli 2017 tickets voor Rock Werchter online te hebben verkocht, hiervoor geld te hebben ontvangen om daarna geen tickets meer op te sturen. De tiener hoorde het in Keulen donderen en meldde dat zijn bankkaart in die periode gestolen was, de rechter vroeg een extra verhoor en zitting.





Hij zou in juli 2017 twee vrouwen in Scherpenheuvel-Zichem hebben opgelicht. Hij zou dit via www.2dehands.be hebben gedaan. Hij ontkende alles tegenover de rechter. "Ik weet niets van de feiten af en ik mail ook amper. Ik heb hier niets mee te maken en heb ook nooit geld ontvangen", aldus de jongeman.





Voor het openbaar ministerie was het dossier duidelijk. De procureur vorderde gezien de jonge leeftijd van de man een werkstraf. De strafrechter was er echter nog niet uit en stelde de zaak uit om de politie de kans te geven om hem nog eens extra te verhoren en dan kon hij bewijsstukken bijbrengen van zijn gestolen bankkaart.





De zaak werd uitgesteld naar 9 januari. (SVDL)