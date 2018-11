Expo ‘Nooit meer oorlog’ toont nasleep WO I Tom Van de Weyer

10 november 2018

De tentoonstelling ‘Nooit meer oorlog’ blikt terug op het einde van de Eerste Wereldoorlog en de nasleep ervan in Scherpenheuvel-Zichem. “Bij het begin van de herdenkingen rond 100 jaar Grote Oorlog in 2014 hadden we een expo samengesteld over de gesneuvelden in onze deelgemeenten”, zegt Eddy Exelmans, voorzitter van Heemkring Averbode. “We stellen deze panelen opnieuw op en hebben ze aangevuld met bijkomend opzoekwerk. In de stadsarchieven vonden we informatie over de compensatie van oorlogsschade, eretekens en pensioenen die werden uitgereikt na de wapenstilstand.”

‘Nooit meer oorlog’ kwam tot stand in samenwerking met het stadsbestuur, Erfgoed Scherpenheuvel, de Heemkring Averbode en de vaderlandslievende verenigingen. De tentoonstelling is te zien in de Galerij van GC Den Egger tot 6 januari 2019, elke zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur. De toegang is gratis.