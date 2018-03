Etentje voor veldrijder Dante Coremans 23 maart 2018

Veldrijder Dante Coremans dekt zondag de tafels in zaal De Keyt, achter de kerk in het eigen Messelbroek. Op het menu staat stoofvlees, koude schotel, balletjes in tomatensaus, koninginnehapje en een ruim dessertenbuffet. Iedereen is welkom van 11.30 uur tot 20 uur. Meer informatie vind je op www.dantecoremans.be. (SVDL)