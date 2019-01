Eindelijk een heftruck om kraampjes te takelen Tom Van de Weyer

14 januari 2019

18u16 0 Scherpenheuvel-Zichem De souvenirkraampjes rond de basiliek zijn dan eindelijk toch weggetakeld. In de loop van maandagmiddag werden de acht kramen op een vrachtwagen gezet en één voor één afgevoerd naar het stadsmagazijn. Dit werk had midden november al moeten gebeuren, maar de stad vond geen geschikte heftruck.

De technische dienst heeft dan toch een zware vorklift van Kalmar van 16 ton gevonden bij het Kempens Heftruckbedrijf in Diest. De machine heeft de vereiste vorken van vier meter. De truck die elk jaar werd gehuurd voor dit werk, was onlangs verkocht, wat voor de gemeente een onoverkomelijk probleem leek te worden. Even zag het ernaar uit dat de kraampjes zouden blijven staan, tot ergernis van de omringende handelaars. Zij zagen twintig gratis parkeerplaatsen voor klanten door de neus geboord.

De souvenirkraampjes worden teruggezet bij de start van het bedevaartseizoen, op 15 maart.