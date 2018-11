Einde WO I herdacht met plechtigheid aan monument Tom Van de Weyer

11 november 2018

20u07 0

Op 11 november om 11 uur luidden overal in Vlaams-Brabant de klokken, ter nagedachtenis van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Ook de beiaard in de basiliek van Scherpenheuvel weerklonk. Na de eucharistieviering legden de vaderlandslievende verenigingen bloemen neer aan de zuilen van gesneuvelden en overledenen van beide Wereldoorlogen. Schepen Kris Peetermans (Open Vld) nam het woord. “We brengen hulde aan de velen die hun leven gaven om onze vrijheid te garanderen. We moeten de handen in elkaar blijven slaan om een boodschap van hoop en vrede te verkondigen. Het stadsbestuur bedankt de leerlingen en leerkrachten van onze scholen die vrijdag een vredestocht maakte en een bloemenhulde brachten.” De Koninklijke Harmonie Onze-Lieve-Vrouw speelde tot slot de Vlaamse Leeuw en de Brabançonne.

Scherpenheuvel-Zichem herdenkt WO I onder meer met de openluchttentoonstelling ‘Hoop en vrede, een nieuw’. In de deelgemeenten staan negen fotopanelen, waaronder twee vlakbij het oorlogsmonument en de basiliek. Info op https://www.scherpenheuvel-zichem.be/agenda/e/hoop-en-vrede-een-nieuw-begin/ba4d6039-0072-40a9-948a-c217ba71c5c3