Eieren rapen onder de Maagdentoren op paasmaandag VDWT

02 april 2019

De vzw Maagdentoren organiseert opnieuw een paaseierenworp aan de Maagdentoren, op maandag 22 april van 14 tot 18 uur. De klokken vliegen die dag letterlijk in het rond. Ook de paashaas is weer van de partij. De kinderen worden in leeftijdsgroepen ingedeeld voor het rapen van de eieren. Binnen elke groep is een prijs te winnen. Ook voor de allerkleinsten zijn er paaseitjes. Er wordt ook een bak bier ‘Heer van Zichem’. Doorlopend zijn er hapjes en drankjes. Om 18 uur wordt de hoofdprijs verloot, een smartphone. Iedereen is welkom op dit familiefeest. De toegang is gratis.