Eerste kerstmarkt moet Averbode weer doen sprankelen ‘Averbode Handelt’ geeft aanzet om evenementen te organiseren Tom Van de Weyer

19 december 2018

17u08 0 Scherpenheuvel-Zichem De allereerste kerstmarkt van ‘Averbode Handelt’ op zaterdag 22 december moet de ingeslapen deelgemeente weer wakker schudden. “Ooit was Averbode een levendig centrum. Het publiek wil dat terug, want er zijn 10.000 geïnteresseerden voor onze markt”, zeggen de organisatoren.

“De horeca in Averbode is de jongste generaties opgedroogd. Vroeger waren hier hotels en 17 kroegen”, zegt Mario Van de Weijer van B&B Boscareto. “Er zijn appartementen en seniorenflats voor in de plaats gekomen. Met de verkoop van de zalen Sint-Jan en Familia aan een bouwproject gaat die trend verder. Verenigingen hebben geen zaal meer. Taverne ’t Ven is momenteel de enige zaak waar je nog iets kan drinken. Behalve tijdens het Sinksenweekend is in Averbode niets meer te bevelen.”

“Nochtans zijn er mogelijkheden”, zegt Ward Muës, uitbater van ‘t Ven.” In juli organiseerde ik hier op het Sint-Jansplein een tuning. Toen hadden we 350 wagens en veel bezoekers.”

Muës en Van de Weijer staken de koppen bij elkaar om iets te bedenken dat volk naar Averbode lokt. “Ons prille idee voor een kerstmarkt op het Sint-Jansplein lanceerden we op Facebook. In geen tijd werd het door 10.000 mensen gesteund. Dit bewijst dat er veel enthousiasme is om hier een publiek evenement te houden.”

Van het gemeentebestuur kregen we toelating als we een feitelijke vereniging vormden. Zo hebben we in korte tijd ‘Averbode Handelt’ opgericht.” De initiatiefnemers zijn taverne ’t Ven, boetiek Bella Chica, B&B Boscareto, dakwerken Van Dingenen, het streekbier Comesier en de Koninklijke fanfare Sint-Jansvrienden.

Nu zaterdag zal er heel wat bekijks zijn. Er komen 37 kraampjes met hapjes en drankjes. Het plein staat helemaal vol. Op het overdekte podium zijn er optredens van de Sint-Jansvrienden en lokale talenten. In de viptent ‘Don’s Place’ worden cocktails, champagne en oesters geserveerd. Aan de tapkraan serveert ‘t Ven Blauwe Chimay en Averbodebier. Huize Levensruimte heeft een stand en ook de abdij van Averbode presenteert haar kaas en peperkoek. Een attractie voor de kinderen wordt de zelfgebouwde draaimolen van Glenn Van Dingenen.

“Tijdens deze eerste kerstmarkt geven we een voorsmaakje van hoe de volgende editie eruit zal zien. Op dat plan ben ik al aan het broeden”, zegt Van de Weijer. “Voor Averbode Handelt is dit een try-out. Als er veel volk komt, is er draagvlak om nog vaker evenementen te organiseren en springen andere handelaars hopelijk mee op de kar. Naar de respons te oordelen hopen we op 2.000 bezoekers. We zouden graag een viertal happenings per jaar houden.”

De kerstmarkt op het Sint-Jansplein (tegenover de bibliotheek, Westelsebaan 134) op zaterdag 22 december is vrij toegankelijk van 15 tot 23 uur.