Eerste editie Beleef! valt meteen in de smaak 27 augustus 2018

Op vier sites, De Keyt in Messelbroek, De Maagdentoren in Zichem, de Abdij in Averbode en de basiliek in Scherpenheuvel, kon je gisteren terecht voor de eerste editie van Beleef! met maar liefst 40 belevenissen, van degustatie tot demonstraties, van streekproductenmarkt tot gezondheidsrally, van een bezoek aan het historisch koorgedeelte en de sacristie van de abdij of de toren van de basiliek tot een knuffel aan de alpaca's. "We kunnen spreken van een groot succes", zegt een tevreden schepen van Sport, Kris Peetermans (Open Vld). De Romeo's sloten de dag af met een optreden aan De Keyt. (VDT)