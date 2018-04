Eerste Dag van het Dierenwelzijn 16 april 2018

Schepen van Dierenwelzijn Lieve Renders (CD&V) organiseerde zondag de allereerste Dag van het Dierenwelzijn in ontmoetingscentrum De Hemmekes. Die kon rekenen op zo'n 200 belangstellenden. Ze konden kijken naar een demonstratie gehoorzaamheid voor honden en een 'dogdance'. Hoofdinspecteur Dirk Celen toonde wat de politiehond van de zone Demerdal-DSZ allemaal kan. Sinds Scherpenheuvel-Zichem twee jaar geleden het label van Diervriendelijke gemeente kreeg, heeft de gemeente een aantal initiatieven genomen. "Zo hebben we een politieagente aangesteld die waakt over het dierenwelzijn", zegt Renders. "In het stadhuis hangt een opsporingsbord voor vermiste viervoeters." De gemeente heeft geen eigen asiel, maar wel een aantal private opvangcentra. De opbrengst van de dag gaat naar Kattentehuis Vergeet-me-nietje, De Snorhaar en De Zorghoeve. (VDWT)