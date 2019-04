Eerste bestuurder getest op het gebruik van drugs via speekselanalyse



Kristien Bollen

01 april 2019

10u23 4

Vanaf 1 april 2019, is de nieuwe procedure van toepassing om bestuurders te testen op het rijden onder invloed van drugs. Politie Demerdal-DSZ aarzelde niet om dit enkele minuten na middernacht toe te passen.

Checklist

Om na te gaan of een bestuurder onder invloed van drugs rijdt, worden in eerste instantie de uiterlijke kenmerken nagegaan op basis van een checklist. Als er hierbij een vermoeden van druggebruik is, wordt er een eenvoudige speekseltest afgenomen. De resultaten zijn na enkele minuten zichtbaar. Zijn ze positief, dan moest tot op 31 maart een dokter gevorderd worden voor een bloedafname.

Deze bloedafname wordt nu dus vervangen door een speekselanalyse. De verbalisanten nemen een speekselstaal af dat aan het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie ter analyse wordt overgemaakt. De procedure is dus volledig in handen van de verbalisanten. Er hoeft geen dokter meer gevorderd te worden, tenzij de speekselanalyse om een of andere reden niet zou lukken of geweigerd wordt.

Meer controles

Politie van de zone Demerdal-DSZ verwacht dat deze nieuwe procedure tot nog meer controles zal leiden. In 2018 testten 152 bestuurders positief op de speekseltest. Er werd dus minstens 152 keer een dokter gevorderd.

Maandagochtend rond 0.05 uur haalde een interventieploeg op de Bredeveldstraat te Scherpenheuvel-Zichem een bestuurder uit het verkeer. De 21-jarige man uit Tessenderlo legde een positieve speekseltest (drugs) af waarop een speekselstaal werd afgenomen. Hij was bovendien onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen.