Eerste alcoholcontrole al een feit

PZ Demerdal hield op 1 januari al een eerste alcoholcontrole. Tussen 9 en 10.30 uur werden 79 bestuurders gecontroleerd op de Leuvensesteenweg in Diest en de Diestsestraat in Scherpenheuvel-Zichem. Daarvan waren er 78 niet onder invloed. Een 46-jarige man uit Beringen was zodanig onder invloed van alcohol dat zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken werd voor 15 dagen. Toen hij later opnieuw opgemerkt werd achter het stuur van zijn wagen, werd hij na een korte achtervolging langs de kant gezet. De procureur des Konings besliste om het voertuig van betrokkene te immobiliseren. (VDT)