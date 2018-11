Duidelijkheid rond gebruik brandweerzaaltje Stad sluit gebruiksovereenkomst met hulpverleningszone Geert Mertens

22 november 2018

23u19 0

Het stadsbestuur sluit met de hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant een gebruiksovereenkomst af voor de brandweerkazerne in de Prattenborgstraat. In de kazerne is de brandweerpost Scherpenheuvel gevestigd. Ook voor het gebruik van het zaaltje komt er nu duidelijkheid. Eind 2014 reeds besliste de gemeenteraad om de kazerne ter beschikking te stellen van de brandweerzone, die van start ging op 1 januari 2015.

Het stadsbestuur stelt de kazerne gratis ter beschikking van de hulpverleningszone tot eind 2024. Na die periode krijgt de zone voorrang om een nieuw contract af te sluiten met het stadsbestuur. “De kosten voor het verbruik van gas, water en elektriciteit en de kosten van telefoon, internet, alarminstallaties en verzekeringen worden voortaan opgenomen door de brandweerzone”, aldus burgemeester Manu Claes (CD&V). “Ook het onderhoud en alle herstellingen zijn ten laste van de zone.”

De zaal van de brandweer wordt gebruikt door verenigingen en het kleuterschooltje. “De brandweerzaal met bijhorende keuken en sanitair is niet in deze overeenkomst opgenomen”, voegt hij eraan toe. “Deze ruimten worden gemeenschappelijk gebruikt door de stad en de brandweerzone. Hierover wordt later nog een aparte regeling getroffen.”

De stad stelt het zaaltje momenteel ter beschikking aan verenigingen zoals Harmonie Onze Lieve Vrouw Scherpenheuvel, Femma Scherpenheuvel en AA Scherpenheuvel.

“De vlakbij gelegen stedelijke kleuterschool ’t Karakolleke maakt ook regelmatig gebruik van het zaaltje voor de lessen bewegingsopvoeding en voor activiteiten zoals kerstfeest, paasfeest, bezoek van de sint, grootouderfeest, schoolfeest...”, klinkt het. “Het zaaltje wordt gebruikt door de brandweerzone voor opleidingen, vergaderingen en opendeurdag van de brandweerpost Scherpenheuvel. Het doet ook dienst als crisiscentrum in het kader van het stedelijk nood-en interventieplan.”

“Voor een goede werking van de verenigingen en van het kleuterschooltje is het van kapitaal belang dat zij van het zaaltje gebruik kunnen blijven maken”, aldus Claes. “Dat is van meet af aan de bedoeling geweest. Anderzijds moet de brandweerpost een aantal activiteiten daar kunnen voortzetten”.

Parallel aan het afsluiten van deze gebruiksovereenkomst worden de openstaande schulden voor de bouw van de brandweerkazerne door de hulpverleningszone overgenomen en dit met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015. “Het gaat om een bedrag van 322.282, 52 euro.”

De brandweerkazerne is in 1999 in gebruik genomen. In totaal werken er 34 brandweermannen.