Dronken bestuurster maakt brokken Kristien Bollen

26 november 2018

18u42 1

Op de Oude Tiensebaan in Scherpenheuvel-Zichem gebeurde zondagavond rond 22.30 uur een ongeval. De bestuurster, een 51-jarige vrouw uit Scherpenheuvel-Zichem, verloor de controle over haar voertuig en kwam in aanrijding met een verlichtingspaal. Zij legde een positieve ademtest (alcohol) af. Haar rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen.