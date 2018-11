Dronken bestuurder maakt brokken Kristien Bollen

19 november 2018

16u47 0

Een verkeersongeval vond zondagavond rond 18.30 uur plaats in de Pelgrimsstraat in Scherpenheuvel-Zichem. Een 64-jarige automobilist was zodanig onder invloed van alcohol dat hij in de verkeerde rijrichting reed. Hij week uit voor een 65-jarige automobiliste uit Aarschot die in de juiste rijrichting reed, en belandde hierdoor op de middenberm. De man diende zijn rijbewijs af te geven voor de duur van 15 dagen.