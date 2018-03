Dronken bestuurder maakt brokken en vlucht 06 maart 2018

Een verkeersongeval met stoffelijke schade en vluchtmisdrijf vond zondagavond rond 21 uur plaats op het Prattenborgplein in Scherpenheuvel-Zichem. Een voertuig reed er tegen de straatinfrastructuur en reed verder zonder zich kenbaar te maken. Enige tijd later werd de politie verwittigd van een zwaar beschadigd voertuig voor de inrit van een woning in de Groenstraat in Scherpenheuvel-Zichem. Na controle bleek het om het vluchtend voertuig te gaan. De bestuurder, een 62-jarige man uit Tielt-Winge, bleek onder invloed van alcohol en zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen. Het voertuig werd getakeld omwille van de opgelopen schade. (KBG)