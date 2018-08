Dronken bestuurder belandt tegen gevel 23 augustus 2018

In de Groenstraat is dinsdagavond rond 20 uur een auto een woning binnengereden. De bestuurder, een 47-jarige man uit Aarschot, had de controle over het stuur verloren. Hij reed door het metalen hek rond de woning en strandde tegen de voorgevel. De klap maakte een gat in de muur, waar ooit een deur had gezeten. De gemetselde buitenmuren van de hoek zijn gescheurd. De brandweer van Scherpenheuvel heeft de gevel preventief gestut, maar er is geen instortingsgevaar. De bewoners waren niet thuis tijdens het ongeval. Ze zijn woensdag uit vakantie teruggekeerd. De brokkenpiloot kwam heelhuids uit het ongeluk, maar legde een positieve alcoholtest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen. (VDWT)