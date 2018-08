Dronken automobilist rijdt woning binnen 23 augustus 2018

02u24 0

In de Groenstraat deed zich dinsdagavond omstreeks 20 uur reed een auto een woning binnen. De bestuurder van de personenwagen, een 47 jarige man uit Aarschot, had de controle over het stuur verloren. Hij kwam heelhuids uit het ongeluk, maar legde een positieve alcoholtest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen. (VDWT)