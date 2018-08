Drie turbines bij in windmolenpark E314 PROVINCIE STEEKT TANDJE BIJ OM KLIMAATDOELSTELLINGEN TE HALEN TOM VAN DE WEYER

23 augustus 2018

02u24 0 Scherpenheuvel-Zichem Energieleverancier Aspiravi bouwt drie nieuwe windturbines langs de E314. Het park langs de snelweg telt dan 13 molens en is zo goed als volgebouwd. "Andere regio's in Vlaams-Brabant moeten wel nog een tandje bijsteken om onze klimaatdoelstellingen te halen tegen 2030", klinkt het.

De drie turbines sluiten aan bij het park van tien turbines dat in 2011 werd gebouwd langs de E314. Zij voorzien al 14.000 gezinnen van stroom. De drie nieuwe zijn hoger en krachtiger. Ze hebben elk een vermogen van 3,6 megawatt en geven samen groene stroom aan 6.750 gezinnen.





"In Vlaams-Brabant stonden nog maar 25 operationele turbines. Nu komen er drie bij, wat een grote aanwinst is", zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. "De andere provincies hebben al meer dan honderd turbines. Wij moeten een zware inhaalbeweging maken. Een hinderpaal is dat onze provincie veel vliegvelden heeft. Voorts moet er voldoende draagvalk komen bij de gemeenten en bevolking. Met de voorbije hete zomer kan niemand eromheen dat het klimaat verandert. De weerstand tegen nieuwe molens wordt steeds minder."





"Tegen 2020 hadden in de provincie 40 tot 50 turbines bij moeten komen", zegt gedeputeerde Tie Roefs. "Wij gaven wel milieuvergunningen, maar vaak liepen de dossiers vast bij de Vlaamse overheid die geen toestemming gaf. Sinds 2017 geeft de provincie zelf een omgevingsvergunning. We verleggen onze ambitie naar 2030. Dan willen we 27% hernieuwbare energie kunnen opwekken. Tegen 2040 moeten we klimaatneutraal zijn."





Voor windturbines is de E314 het geschikte gebied omdat ze daar geen geluidshinder geven en buiten woongebied staan. Het park telt nu 13 molens, maar veel komen er niet meer bij. De turbine in de Ballaarstraat is de eerste op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem en wellicht ook de enige. "Slechts een klein stukje van de snelweg loopt door onze gemeente. Er is weinig plaats voor nog een exemplaar", zegt burgemeester Manu Claes (CD&V).





Webbekom

Bekkevoort heeft nu drie turbines. Daarmee zijn haar klimaatdoelstellingen voor 2020 bereikt. De derde turbine komt in Webbekom. "Diest heeft er dan zes. We bekijken de mogelijkheid om nog een zevende turbine te zetten", zegt schepen van Milieu Geert Cluckers (DDS). "Enkel Webbekom komt in aanmerking. Schaffen was een ideale plaats, maar onmogelijk omdat het vliegveld in de directe omgeving ligt."





Donderdag wordt de turbine in Bekkevoort op de grond gemonteerd en daarna op de mast getrokken, tenminste als er niet te veel wind staat. In oktober moeten de drie molens operationeel zijn. Op 5 oktober nodigt Aspiravi de derde graad uit van alle basisscholen in Scherpenheuvel-Zichem voor een scholenbezoek. Het grote publiek kan de site bezoeken tijdens de Open Bedrijvendag van 7 oktober.