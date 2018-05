Dorpsfeest 'Eigen kweek' toont lokaal talent 25 mei 2018

02u30 0

De verenigingen van Messelbroek heten morgen zaterdag iedereen welkom tussen 14 en 20 uur in zaal De Keyt. "We organiseren voor het eerst ons dorpsfeest 'Eigen kweek'", zegt Jos Mattheus. "Om het dorpsleven wat meer kleur te geven, zetten we ons lokaal talent in de schijnwerpers. Acht Messelbroekse verenigingen doen mee, onder andere de karateclub Shotokan, Samana, de Fanfare Sint-Michiel en mondharmonicaclub De Noenenmannen, met hun zangeres. Er is ook toneel en cabaret. De optredens beginnen vanaf 15 uur. Kinderen kunnen meedoen aan de workshops dansen en instrumenten bouwen vanaf 13.30 uur. Kinderen die thuis een instrument hebben, mogen het meebrengen. Als afsluiting van de workshop wordt er samen een liedje gespeeld." Info op de facebookpagina van Eigen kweek Messelbroek. (VDWT)