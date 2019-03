Dieven stelen wagen bij woninginbraak Kristien Bollen

25 maart 2019

17u28

Bewoners van een huis in de Schransstraat in Scherpenheuvel-Zichem stelden zaterdagavond bij thuiskomst rond 21.45 uur vast dat er ingebroken was. De voordeur en de garagepoort werden opengebroken. Uit de woning werden de autosleutels meegenomen. Het wagen van het merk Opel Meriva die op de oprit stond werd gestolen.