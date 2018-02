Deze familie ádemt carnaval HOOGDAGEN VOOR BROERS STAELS EN HUN OUDERS TOM VAN DE WEYER

15 februari 2018

02u54 0 Scherpenheuvel-Zichem Deze carnavalsweken zijn heiligendagen voor de broers Staels. Jo (33), Tom (31) en Kurt (29) zitten elk bij een ander gezelschap. "Toen ze nog samen waren bij de Bezembinders maakten ze ruzie over wie prins zou worden. Nu scheppen ze op over wie de grootste stoet heeft", lacht moeder Marleen.

De carnavalsstoet van Schoonderbuken was begin jaren 80 ter ziele gegaan. Edwin Staels (58) nam zijn zonen dan maar mee naar de stoeten in de regio. Zo groeide bij de jongens de liefde voor het carnaval. Tom stond mee aan de wieg van de Bezembinders en blies het plaatselijke carnaval nieuw leven in in 2004. Moeder Marleen Keyen (55) werd drie keer verkozen tot prinses en werd zodoende Keizerin van de Bezembinders. Vader Edwin was twee keer prins. Jo en Kurt begonnen hun carrière ook bij de Bezembinders, maar zijn allebei overgestapt naar andere verenigingen buiten de gemeente.





Kurt is al enkele jaren feestleider bij de Gilde der Kasseistampers in Aarschot. Jo is door een kennis beland bij de Gilde van Tielebuis in Diest. "Ik was opgelucht dat Jo en Kurt bij andere verenigingen gegaan zijn. Er waren steeds spanningen in huis over wie met de titel van prins zou gaan lopen", zegt Marleen. "Tegenwoordig zitten ze aan de keukentafel tegen elkaar te bluffen over wie de langste en grootste wagens heeft (lacht). Ieder vindt zijn eigen stoet de beste."





Elkaar bekogelen

De broers stappen met hun gezelschap mee in elkaars stoet. "Daar lossen we de ruzie op door elkaar wat karamellen naar de kop te gooien", zegt Jo. "Zondag wordt voor mij de zwaarste stoet", zegt Kurt. "Ze kennen mij hier als nar van vroeger en ik krijg langs de route drank aangeboden. In je eigen stoet mag je overigens niet drinken." Tom is zondag coördinator en is dus Bob. "We hebben hem zelfs nooit een pint zien drinken", zegt het gezin. "Ik ga niet verklappen hoeveel snoep ik zondag rondstrooi, want dan willen mijn broers me overtreffen", zegt Tom.





"Onderling kibbelen we vaak, maar de verenigingen zijn solidair. We lenen elkaar een wagen uit als er eentje tekort is", aldus de broers. "Carnaval beheerst ons hele jaar. De voorbereidingen beginnen op 11 november en het eindigt pas met Pasen. We houden bals, bingoavonden en eetdagen om alles te bekostigen. In Aalst duurt het carnaval vier dagen. Hier in het Hageland duurt het vijf maanden, met allerhande activiteiten."





Halve meter confetti

Zondag om 14.11 uur rijden 35 wagens mee in de stoet van Schoonderbuken. "Voor ons dorp is dit dé hoogdag", zegt Edwin. "Na 20 jaar leegte heeft carnaval weer ambiance gebracht in de straat." Marleen stapt zelf niet meer mee. "Ik blijf thuis kijken met mijn vader van 86 jaar. Als de stoet hier gepasseerd is, ligt er een halve meter confetti aan onze voordeur. Het gezin Staels weten ze ieder jaar weer te vinden."