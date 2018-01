Dertiger rijdt zonder rijbewijs 02u42 0

Een interventieploeg haalde maandag een 35-jarige bestuurder uit Scherpenheuvel-Zichem uit het verkeer op de Veststraat in Scherpenheuvel-Zichem. Omdat hij een rijverbod had werd zijn voertuig in opdracht van het parket geïmmobiliseerd. (KBG)