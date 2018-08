Derde editie Torenfeesten 11 augustus 2018

02u29 0

De vzw Maagdentoren organiseert op zondag 9 septembe de derde editie van de Torenfeesten. Van 13 tot 22 uur keer je op de weide aan de Maagdentoren terug naar de middeleeuwen. Ridders en jonkvrouwen tekenen voor spektakel en animatie. Ook de nar en de tovenaar zijn van de partij. Voor de kinderen is er een vliegend tapijt, ponyritjes, zaklopen en een partijtje middeleeuws voetbal. De inkom is gratis. Je kab ook inschrijven voor een middeleeuws eetfestijn. Kaarten zijn verkrijgbaar in de cafés van Zichem en bij Leo Lemmens via 0477/77.81.73. Meer informatie op de Facebookpagine van vzw De Maagdentoren. (VDWT)