Demer kronkelt weer tussen Zichem en Diest Eerste meander van Sigmaplan wordt voltooid Tom Van de Weyer

02 april 2019

14u06 0 Scherpenheuvel-Zichem Achter de Steenweg Diest in Zichem zijn graafmachines bezig een afgesneden rivierbocht opnieuw aan te sluiten op de Demer. Het wordt de eerste meander van het Sigmaproject. De komende jaren worden in de Demervallei tientallen bochten in de rivier opnieuw aangelegd.

Het Sigmaplan wordt uitgevoerd door De Vlaamse Waterweg en het Agentschap voor Natuur en Bos Vlaanderen. Tussen Werchter en Diest is de Demer dertig kilometer lang. Na de werken zal hij uiteindelijk vijftien kilometer langer worden aan kronkels in het landschap. De meanders voorkomen overstromingen en verdroging en zijn goed voor de biodiversiteit, zeggen de initiatiefnemers van het Europese LIFE-project Belini.

“De meanders geven de rivier meer ruimte om te stromen. Ze kan een hoger waterpeil opgevangen en vermijden overstromingen tijdens natte periodes”, zegt Bart van der Aa, projectleider bij het Agentschap voor Natuur en Bos. “In droge periodes voert de rivier het water trager af, wat verdroging van de vallei tegengaat.”

“Door de ingrepen wordt de Demer langer, waardoor hij zichzelf beter kan zuiveren. In de meander heeft het water verschillende snelheden. Er komt dus meer zuurstof in het water. Verschillende zeldzame diersoorten krijgen het weer naar hun zin in de vallei. Ook recreatief zijn er voordelen. In de toekomst zal kano- en kajakvaren mogelijk zijn op de Demer.”

De werken in Zichem zijn al drie maanden bezig. Begin dit jaar werden heel wat bomen rond de oevers gerooid. Dat aantal wordt elders langs het Demertraject opnieuw bij geplant. “De omliggende oevers richten we opnieuw in over een afstand van 500 meter”, zegt Klaas Rykaert, projectleider bij De Vlaamse Waterweg. “Voor de oever werpen we een schor op: een strook met slib die de oever beschermt tegen stijgende water. Rond de meander leggen we ook een nieuwe dienstweg aan. Rond de laagst gelegen woningen in de buurt wordt een kleine dijk voorzien.”

De meander in Zichem geldt als proefproject voor de tientallen meanders die nog in de Demervallei worden aangesloten. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts zal hem officieel openen na de paasvakantie. Dit jaar worden ook de eerste meanders aangesneden tussen Aarschot en Werchter. De Sigmawerken zouden rond 2025 voltooid moeten zijn.