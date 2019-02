De Romeo’s bakken ze bruin in Frituur De Berg Tom Van de Weyer

20u59 0 Scherpenheuvel-Zichem De populariteit van de Romeo’s in de regio laat zich ook meten in de frituren. In frituur De Berg in Testelt kwam het zangerstrio vrijdagavond uitbater Wim Pauwels een uurtje helpen. “In deze zaak zijn niet enkel de meeste tickets verkocht voor onze concerten, maar ook ontzettend veel van onze XXL-frikandellen”, klinkt het.

De Romeo’s -frikandel is een 35 centimeter lang genot en een deel van de opbrengst gaat naar de Make-A-Wish Foundation. “Als je ze achter elkaar zou leggen, hebben we in de Vlaamse frituren 400 kilometer aan worsten verkocht”, rekenen Davy Gillis en Gunther Levi uit.

Door de publieke belangstelling in De Berg kwamen de heren nauwelijks aan frieten bakken toe. “Toch heb ik enige horeca-ervaring”, zegt Chris Van Tongelen. “Ik werkte destijds in de taverne van mijn ouders. Het is een zware stiel, maar geheel anders dan op een podium staan.”