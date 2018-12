De Hemmekes wordt station voor groene energie Zaal krijgt zonnepanelen, laadpunten en elektrische deelwagen Tom Van de Weyer

29 december 2018

11u59 0 Scherpenheuvel-Zichem Ontmoetingscentrum De Hemmekes wordt het eerste groene energiepunt van Scherpenheuvel-Zichem. In de lente komen op het dak zonnepanelen met burgers als aandeelhouder. De gemeente stelt ook meerdere laadpalen en een elektrische deelwagen ter beschikking.

Het idee voor de zonnepanelen kwam van Transitie Scherpenheuvel, de vereniging die inwoners aanspoort om samen te investeren in duurzame energie. 122 burgers hebben aandelen gekocht bij energiecoöperatie Ecopower. De gemeente doet mee en verleent recht van opstal aan Ecopower om 27 zonnepanelen te plaatsen op De Hemmekes in Zichem.

“Van onze publieke gebouwen is dit is de meest geschikte plaats”, zegt schepen van Milieu Nico Bergmans (Open Vld). “We stellen het dak gratis ter beschikking, maar verdienen zelf niets aan de opgewekte stroom. De verdeling gebeurt door EcoPower. De overeenkomst is gesloten voor 20 jaar. Dit is de afschrijvingstermijn van de panelen.” In het voorjaar moeten ze operatief zijn. Ze wekken samen 36.000 kilowattuur per jaar op, een bescheiden hoeveelheid stroom voor ongeveer tien huishoudens. Op termijn wil Bergmans groene stroom die opgewekt wordt met aandeelhouders verder promoten in het Hageland.

Laadpalen

Om het rendement van de zonnepanelen te verhogen, zorgt de gemeente voor een aantal publieke laadpalen bij De Hemmekes. “Hoeveel precies en van welke leverancier, ligt nog niet vast”, zegt Bergmans. “Het wordt een punt in ons nieuwe meerjarenplan. Bovendien gaat de gemeente een elektrische wagen aankopen die publiek kan gebruikt worden, zodat we een vorm van autodelen aanbieden.”

212 inwoners hebben voor dit idee hun stem uitgebracht op de site Stroomversneller.be van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein. Het Vlaams Energieagentschap geeft daarom een startpremie van 22.924 euro, één euro per inwoner. Voor de aankoop van de elektrische wagen en de plaatsing van de zonnepanelen maakt de gemeente in totaal 73.000 euro vrij in het budget van 2019.

ledverlichting

Daarnaast staan nog andere investeringen gepland om energie klimaatneutraal te maken. Kleuterschool ‘t Steltje in Testelt krijgt binnenkort ook zonnepanelen, een investering die in 2018 al was ingeschreven. Een deel van de openbare straatverlichting wordt in 2019 overgeschakeld naar ledlampen. Dit gebeurt bij de komende wegen- en rioleringswerken op ’t Hof, en ook in de Spordel en de IJsbergstraat. “Het is de bedoeling om stelselmatig het hele lichtnet in de gemeente om te schakelen naar led, wat meer dan zes jaar zal duren”, aldus Bergmans.