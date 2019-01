De Dreef ligt opnieuw vol vuilnis “Wat doen de pastoor en de wijkagent hiertegen?”, vragen wandelaars Tom Van de Weyer

11 januari 2019

10u33 0 Scherpenheuvel-Zichem ‘De Dreef’, het doorgangpaadje van de Basilieklaan naar het Peeterskasteel, ligt de jongste tijd opnieuw bezaaid met zwerfvuil. Tassen met etensresten, lege flessen en een kerstboom ontsieren dit keer het straatbeeld. De verdoken plaats blijft gevoelig voor sluikstort.

Dagelijks passeren wandelaars door het paadje en schudden meewarig het hoofd. “Waarom komen mensen hun kerstboom hier dumpen terwijl je hem gewoon voor de voordeur kan zetten? De stadsdiensten kwamen ze donderdag ophalen”, klinkt het. “Wat doet de wijkagent aan dit terugkerend probleem? De pastoor moet nog maar eens iemand sturen om dit op te ruimen. Hij zou best wekelijks een ploeg op ronde sturen.”

De voorbijgangers aarzelen als we hen vragen naar sociale controle. “We willen liever niemand tegen de borst stuiten. ‘s Avonds blijven we hier gewoonlijk weg. Er loopt te veel raar volk rond.” De eigenaar van het belendende appartement doet ’s avonds de ijzeren poort dicht, in de hoop dat het plegers weerhoudt om binnen te komen, maar veel haalt dat niet uit. Het blijft niet bij zwerfvuil. Het paadje is ook een geliefde plek voor sluikstort. In september 2017 maakte deze krant al eens melding van vuilniszakken die er wekenlang bleven liggen.

De verantwoordelijke is niet de gemeente, maar de vzw Parochiale werken, eigenaar van het Peeterskasteel in de Rozenstraat en het paadje. Pastoor Luc Van Hilst heeft niet meteen een oplossing. “We brengen telkens de politie op de hoogte”, zei hij in een vorig gesprek. Hij laat weten iemand te sturen die het vuilnis opruimt.