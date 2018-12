Dakwerker bouwt eigen paardenmolen Zijn jongensdroom zal staan op evenementen in de regio Tom Van de Weyer

24 december 2018

18u53 0 Scherpenheuvel-Zichem Dakwerker Glenn Van Dingenen (38) uit Testelt maakte zijn kinderdroom waar en bouwde zijn eigen paardenmolen. “Ik wil ermee rondtrekken hier in de regio, maar voor een leven als voltijds kermisuitbater pas ik toch. Het moet een liefhebberij blijven.”

Afgelopen zaterdag werd de paardenmolen voor het eerst in zijn geheel opgebouwd op de kerstmarkt in Averbode. “De laatste week heb ik mijn familie opgetrommeld. Met man en macht hebben we gewerkt om hem mooi te versieren. Hij draait en alle lichtjes branden.”

“Als kind was ik al bezeten door de kermis”, vertelt Glenn. “Mijn oom was reiziger en hielp spiegeltenten opbouwen. We gingen naar Scherpenheuvel, maar ook naar de foor in Brussel en naar pretparken. Mijn favoriete attractie was altijd de paardenmolen. Meer nog dan de pret die je beleeft aan rondjes draaien was ik geboeid door de techniek die zo’n ding in gang zet. Ik heb altijd gezegd dat ik later mijn eigen molen wilde hebben.”

“Twee jaar geleden kocht ik een paardenmolen van een foorkramer en kreeg zijn staanplaats op verschillende kermissen. Dit heeft niet lang geduurd want het was niet te combineren met mijn eigen zaak.”

“In maart vorig jaar ben ik begonnen met zelf een molen te bouwen. In de tuin kwam het onderstel. De palen zijn gemaakt van metsprofielen. Bij mijn vader op zolder hebben we de planken gefreesd. Mijn vrouw Marijke heeft het grote zeil in satijn gestikt. Heel de woonkamer lag er vol mee. De 150 lampjes in het hekwerk is ze in Nederland gaan kopen. Alleen de wagentjes en fietsjes heb ik niet zelf gemaakt. Die heb ik van de gekochte molen afgehaald.”

Glenn kreeg hulp van twee voetbalvrienden, Peter en Benjamin, die kwamen lassen en timmeren, en van kermisuitbater Diego Greif, die alle kneepjes kent. “480 lampjes hangen rond de centrale as. Die zijn er met twaalf man stuk voor stuk ingedraaid met schroefdraad.”

“Ik wil niet berekenen wat dit mij gekost heeft aan materiaal en werkuren”, zegt Glenn. “Het plezier van hem iedere keer op te bouwen en weer af te breken is onbetaalbaar voor mij. Ik heb er zelfs een tweedehands vrachtwagentje voor gekocht om hem te kunnen inladen. Het duurt zo’n drie uur voor alles recht staat. Voor een ritje vraag ik de courante prijs: 2,5 euro.”

“Marijke heeft meer oog voor afwerking dan ik. Het was haar idee om er de glitterballen en stickers in te hangen. We denken aan nog bijkomende versiering. We hebben zes kinderen, dus we kunnen een kunstenaar vragen om hun geschilderde portretten boven in het hekwerk te hangen.”

“Van foorkramer heb ik nooit mijn beroep willen maken. Het is een moeilijk leven en het brengt niet veel meer op. Het moet een jongensdroom blijven. Met deze molen zal ik enkel op plaatselijke evenementen staan, zoals braderieën, jaarmarkten en schoolfeesten.”