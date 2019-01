Cupcakes maken en spelen met Lego bij de KWB Zichem VDWT

28 januari 2019

De KWB Zichem houdt voor alle kinderen zijn zevende cupcakes- en Legonamiddag op woensdag 13 februari van 14 tot 17 uur in Zaal Munte, vlakbij de kerk. Je kan zelf cupcakes maken en ze nadien proeven en ook iets knutselen met Lego. Kinderen van KWB-leden betalen 2 euro, kinderen van niet-leden betalen vijf euro, met een maximum van 10 euro per gezin. In de prijs zitten een drankje en cupkaes inbegrepen. Ouders mogen meekomen om een handje te helpen of te genieten van een hapje en drankje. Graag bij voorkeur inschrijven bij Karel Peeters op 0475 41 92 02 of rsca2000@scarlet.be.