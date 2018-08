Coöperanten gezocht voor zonnepanelen op de Hemmekes 20 augustus 2018

Het burgerinitiatief Hageland-Stroomt zoekt coöperanten om te investeren in zonnepanelen op de multifunctionele zaal de Hemmekes. Dat pilootproject wordt voorbereid in samenwerking met de milieudienst. Volgens het gemeentebestuur is het een win-win voor de burgers en de lokale gemeentebesturen. "Inwoners krijgen de kans om financieel te participeren in lokale energieproductie en krijgen een vergoeding per aandeel", klinkt het. "Een gemeente krijgt, in ruil voor het ter beschikking stellen van haar daken goedkopere elektriciteit."





Op vrijdag 14 september vindt er een infoavond plaats en kan je inschrijven om energie-coöperant te worden. Afspraak om 20 uur in de Hemmekes aan de Ernest Claesstraat. Voor meer informatie: ikstroommee@hagelandstroomt.be. (GMA)