Confetti bij de vleet bij Zichemse Carnavalsvrienden (want het is mogelijk de laatste keer) Christian Hennuy

03 maart 2019

17u11 0 Scherpenheuvel-Zichem Ondanks de troosteloze grijze zondagochtend daagden toch heel wat toeschouwers op voor de stoet van de Zichemse Carnavalsvrienden. “Het was even stressen, maar gelukkig bleef het droog in de namiddag, en alle 37 carnavalgroepen meldden present”, aldus Peter Vanelven.

In de stoet van Zichem werd nog duchtig met confetti gestrooid, hoewel het er even anders uitzag. “De gemeente wilde eerst confetti verbieden, maar had ons niet op tijd op de hoogte gesteld. We hadden in september al voor 7.000 euro snoep en confetti aangekocht. Een maand voor de stoet met een verbod komen, kan niet. Het werd dan ook ingetrokken. Als ze ons op tijd inlichten, kunnen we wel onze voorzorgen nemen. Wat het volgend jaar wordt, weten we nog niet. Het zou jammer zijn dat de confetti verdwijnt, want dat hoort bij carnaval”, aldus organisator Peter Vanelven.

In de stoet kwamen de groepen voor 60% uit Scherpenheuvel Zichem, en verder vooral uit de regio Aarschot en Diest. Maar dit jaar ook nieuwelingen als de Feestbrouwers Hoegaarden en een groep uit Oplinter.

Zichem is de geboorteplaats van Ernest Claes en de stoet werd geopend met een groep ‘In memoriam Ernest Claes’. Verder heel wat plaatselijke groepen zoals duivels en engelen uit Keiberg, de turnclub Zichem met confettiparaplu’s, de Bratsers Zichem verkleed als paddestoelen, de Kadollen Zichem, en ook de kleurrijke dansende Menopoezen. Met de stoet is carnaval nog niet voorbij in Zichem.

Op maandag is er kindercarnaval en Verloren Maandag waarbij iedereen verkleed rondloopt. Op Vette Dinsdag om 18 uur komen de Bierbuiken en de Boerenkeutels van op de kiosk het volk toespreken. Wat ze zullen vertellen, blijft een goed bewaard geheim.