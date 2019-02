Coiffure Eminé verhuist naar De Bareel Tom Van de Weyer

07 februari 2019

17u57 0

Eminé Cagirgan verhuist met haar kapsalon van de Noordervest naar de overkant van de straat, het hoekhuis De Bareel in de Molenstraat 2. Tot november was er de interieurwinkel 4Living. “Voor het knippen en brushen en het kleuren hebben we twee aparte werktafels. We werken met haarproducten van Joico en Eleven, die laatste zijn biologisch.” In de zaak staan de handtassen van ontwerpster Ann Lamers tentoon. Coiffure Eminé is open vanaf 9 uur, op maandag tot 15 uur, van dinsdag tot en donderdag tot 18 uur en vrijdag tot 19 uur. Zaterdag is het open van 8 tot 17 uur. Zowel dames als heren kunnen langskomen zonder afspraak.