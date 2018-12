Clowns zonder Grenzen treden op in vluchtelingencentrum Tom Van de Weyer

31 december 2018

Clowns zonder Grenzen gaf de laatste dag van het jaar een optreden in het vluchtelingencentrum van het Peeterskasteel. De vier clowns trokken met muziek en getrommel rond in de gangen om de kinderen warm te maken voor hun show. Momenteel verblijven er 130 vluchtelingen in het centrum, waaronder heel wat kinderen. De vereniging Clowns zonder Grenzen richt zich op gezinnen in moeilijke situaties, in vluchtelingenkampen en kinderen in weeshuizen. “We zijn uitgenodigd door Caritas, om hier aan de vooravond van 2019 een sprankeltje vreugde mee te geven”, zegt Filip Langenbick van Clowns zonder Grenzen.