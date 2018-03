Claes wil eerste vrouwelijke burgemeester worden 31 maart 2018

Allessia Claes (36) wordt lijsttrekker voor N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Claes woont in Schoonderbuken en werkt als raadgever Mobiliteit op het kabinet van Vlaams minister Ben Weyts. In 2012 was Claes ook lijsttrekker. Toen kwam N-VA voor het eerst op met een eigen lijst en haalde de partij vijf zetels.





"De voorbije legislatuur hebben we stevig oppositie gevoerd tegen de povere financiële toestand van de stad. We kwamen ook met constructieve voorstellen rond verkeersveiligheid en dierenwelzijn", zegt raadslid Claes. Onder haar impuls tekende de gemeente vorige zomer het SAVE-charter, het engagement om de verkeersveiligheid voor kinderen te verhogen. "Onze gemeente is toe aan een nieuw hoofdstuk, na 24 jaar van hetzelfde bestuur. We hebben ideeën die Scherpenheuvel-Zichem veiliger, groener en gezelliger maken", aldus Claes.





Het lokale N-VA-bestuur staat unaniem achter haar kandidatuur voor het burgemeesterschap. "Allessia is een frisse persoonlijkheid met een positieve ingesteldheid, die tussen de mensen staat", zegt afdelingsvoorzitter Xavier Lesenne. Met een filmpje op de Facebookpagina van N-VA Scherpenheuvel-Zichem betuigt ook partijgenoot Theo Francken zijn steun aan de lijsttrekker. (VDWT)