Claes en Ooms zijn N-VA-kandidaten voor 26 mei Tom Van de Weyer

05 april 2019

21u28 0

De N-VA Scherpenheuvel-Zichem stuurt twee vrouwelijke kandidaten naar de verkiezingen van 26 mei. Gemeenteraadslid en fractieleider Allessia Claes staat op de zesde plaats voor het Vlaams Parlement. “Mijn lokaal engagement wil ik verder zetten in het Vlaams Parlement. Dat is belangrijk voor het Hageland, maar ook voor mijn stad Scherpenheuvel-Zichem, om lokale dossiers vooruit te helpen.” Claes zet zich in voor mobiliteit, toerisme en een sociaal beleid.” Raadslid Annelies Ooms is zesde opvolger op de federale lijst voor de Kamer. “Als moeder en docent voor verpleegkundigen wil ik met name aandacht vragen voor de zorgsector en zorgverleners.”