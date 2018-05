Cindy Laevers stelt nieuwe single voor 01 juni 2018

De Scherpenheuvelse zangeres Cindy Laevers heeft een nieuwe single-cd uitgebracht: 'Na regen komt zonneschijn'.





"Het is een remake van een nummer uit mijn eerste full-cd uit 2011", zegt Cindy. "De single is opgenomen bij Bertie in de BM Studio in Lanaken." Volgend jaar zou ik een nieuw album willen maken en eventueel een videoclip opnemen. Ik ben nog op zoek naar een goede producer."





Cindy treedt op sinds haar twaalfde. Ze waagde haar kans in de eerste editie van Idool en is regelmatig te horen in 't Gouden Leeuwke in Aarschot. Zondag treedt ze op in café De Zon in Tienen. De cd is er te koop, of je kan hem ook bij Cindy zelf bestellen op 0498 79 15 31. (VDWT)