Christini Gounakis lijsttrekker sp.a 01 augustus 2018

Christini Gounakis (55) wordt lijsttrekker van de sp.a. Gounakis is lokaal voorzitter van de partij, woont in Testelt en werkt bij de NMBS. Andere namen voor de sp.a-lijst zijn nog niet bekend. De partij is nog bezig met de samenstelling. (VDWT)