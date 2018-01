Chalet onbewoonbaar, dame weigert woning te verlaten 19 januari 2018

02u32 0

Bij de 55-jarige Lies Vanbekbergen uit Scherpenheuvel-Zichem sloeg gisteren het noodlot toe. Een ruim 20 meter hoge den viel door de storm pal op haar chalet in de Eksterstraat. De chalet is onbewoonbaar, maar de alleenstaande dame weigert haar woonst te verlaten. Voor de brandweer zat er dus niets anders op dan gisteren in de late avond de chalet, of wat er van overbleef, te gaan stutten.





"Het moet rond een uur of negen zijn geweest, ik lag eigenlijk nog in bed, toen ik plots het lawaai hoorde.... eerst hard gekraak en dan een enorme klap.... de "planchetten" kwamen naar beneden. Ik zei nog tegen m'n hond Luka 'Nu is het gedaan, we gaan er aan'.... Tja. Op verschillende plekken kwam het plafond naar beneden, takken staken door de ramen. Volgens brandweer en politie moet ik hier uit omdat het te gevaarlijk is. Maar ik wil niet. Ik woon hier al 11 jaar... helemaal afgelegen in het bos. Maar verder is dit zowat het aards paradijs in deze natuur. Bij familie kan ik niet meteen terecht, die wonen veel te ver af en ik wil hen hier niet mee lastig vallen. Op een andere locatie kan ik ook niet terecht want ik laat mijn hond niet zomaar achter! Dus blijf ik maar hier. Gelukkig blijkt het een sterke chalet, want ik dacht echt dat het laatste uur gekomen was." (KBG)