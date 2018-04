Cavalerie komt terug 10 april 2018

Als gevolg van de melding van verdachte situaties en een inbraak in specifieke woonwijken te Scherpenheuvel-Zichem wordt opnieuw de steun gevraagd van de cavalerie van de Federale Politie. Zij zullen de volgende dagen tijdens de avonduren toezichtspatrouilles rijden te paard. Men hoopt dat dit een aanmoediging is voor de bevolking om niet te aarzelen om verdachte situaties te melden via de 101.





De ruiters staan in contact met de interventieploegen van de lokale politie en de stadsdiensten zullen er op toezien dat de achtergebleven mest de volgende dag wordt opgeruimd. Ondertussen blijft ook de lokale politie Demerdal-DSZ uitgebreid aandacht besteden aan diefstallen. (KBG)