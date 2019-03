Carnavalstoet van Schoonderbuken gaat door op 27 april Tom Van de Weyer

15 maart 2019

De carnavalstoet in Schoonderbuken gaat door op zaterdag 27 april vanaf 14.11 uur. Dit maakte CV De Bezembinders bekend. De stoet was gepland op 10 maart, maar werd op het laatste moment door burgemeester Claes afgelast omwille van de storm die toen woedde. “Een terechte beslissing, want er was te veel wind”, zegt Tom Staels van De Bezembinders. “We moesten op zoek naar een nieuwe datum in op de drukke carnavalkalender. Er werd gefluisterd 21 april, maar dan is het Pasen en dat was geen optie. In overleg met de burgemeester, politie en de technische dienst hebben we een nu een geschikte datum gevonden, zaterdag 27 april.”