Carnavalsstoet Schoonderbuken vindt zondag al plaats 17 februari 2018

02u26 0

De carnavalstoet in Schoonderbuken gaat nu zondag 18 februari door, en niet op 18 maart, zoals verkeerdelijk vermeld staat in de stadsinfo.





De stoet vertrekt om 14.11 uur aan café Oud Schunnebroeck in de Houwaartstraat. Er rijden 35 praalwagens mee. De stoet van Scherpenheuvel gaat door op zondag 18 maart. (VDWT)