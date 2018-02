Carnavalsstoet Bezembinders: met confetti, zonder alcohol 19 februari 2018

02u23 0 Scherpenheuvel-Zichem De carnavalsstoet van De Bezembinders trok gisteren door de centrumstraten van Schoonderbuken. De derde van de vier carnavalsstoeten die de gemeente Scherpenheuvel-Zichem rijk is. In totaal namen 33 verenigingen met wagens deel.

"Alle chauffeurs hebben vooraf een ademtest ondergaan om te controleren of er niemand gedronken had", weten burgemeester Manu Claes (CD&V) en een wijkagent. "Er was geen enkele chauffeur in overtreding." Onderweg werden er ook kleine blikjes Jupiler 0,0% aan het publiek uitgedeeld.





De sfeer zat er goed in. Scherpenheuvel-Zichem is nog één van de weinige gemeenten waar het gebruik van confetti is toegestaan. "Confetti hoort bij carnaval. Dat maakt het toch altijd extra plezierig", klinkt het.





De kinderen konden knuffels of snoep vangen. Sommige kindjes konden niet wachten tot thuis om aan de vangst van de dag te beginnen. De laatste carnavalsstoet op het grondgebied vindt plaats op zondag 4 maart. (GMA)