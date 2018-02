Carnaval: voor kinderen in de straten, voor volwassenen in de kroeg 14 februari 2018

02u36 0 Scherpenheuvel-Zichem In Diest ging gisteren het jaarlijkse kindercarnaval door de straten. Zo'n vijftig kinderen liepen mee in de optocht van de Gilde van Tielebuis, aangevoerd door jeugdprinsen Siebe en Alessa en prinsen Dimitri en Tessa.

Dit jaar reden slechts twee wagens mee in de stoet. Confetti wordt al enkele jaren niet meer gestrooid, maar wel een regen aan karamellen. De stoet eindigde op de Grote Markt, waar 's avonds de sneeuwpop werd verbrand. De kinderstoet is de opmaat naar de 45ste grote carnavalstoet van zondag. "Er rijden dan 40 tot 44 wagens mee, met gezelschappen uit onder andere Sint-Truiden, Beringen en het Duitse Dillenburg", zegt feestleider Jo Staels. "Het parcours is lichtjes gewijzigd tegenover vorig jaar, ter hoogte van het ziekenhuis."





Tijdens Vette Dinsdag vermaakten de volwassen feestvierders zich op hun manier in het centrum van Zichem. De carnavalsgroepen trokken van café naar café tot de portemonnees plat waren. De feestweek werd besloten met de conference van de Bierbuiken en Boerenkeutels in de kiosk.





Aan de hand van sketches en begeleidende filmpjes werden de lokale calamiteiten en politici op de hak genomen. (VDWT)