Carnaval eindigt in mineur met incidenten Kristien Bollen

25 maart 2019

17u39 0

Een 32-jarige dronken bewoner van de August Nihoulstraat trakteerde zondagnamiddag rond 17 uur een carnavalist in de stoet op een slag met een bierflesje tegen het hoofd. De 47-jarige carnavalist uit Scherpenheuvel-Zichem verloor hierbij het bewustzijn. De verdachte werd gearresteerd en in eerste instantie opgesloten ter ontnuchtering. Er wordt een onderzoek ingesteld.

‘s Ochtends rond 2 uur werd politie Demerdal-DSZ naar het AZ in Diest ontboden door een 74-jarig slachtoffer van een geweldpleging. Het slachtoffer was op zondagavond omstreeks 23 uur naar het centrum van Scherpenheuvel gekomen om zijn 47-jarige zoon op te halen. Toen hij tussenkwam, nadat zijn zoon in een handgemeen verwikkeld was, incasseerde de 74-jarige slagen en schoppen in het aangezicht. Hij werd door een omstaander naar huis gebracht waarop familieleden hem naar het ziekenhuis brachten. Er werden vrij zware verwondingen vastgesteld. Eerder in de nacht was de 47-jarige zoon in een discussie verwikkeld met de uitbater van een café in het stadscentrum nadat een venster werd stuk geslagen.