Caritas en voedselbank bundelen krachten OUD-POSTKANTOOR WORDT BASIS VOOR NON-PROFITORGANISATIES TOM VAN DE WEYER

24 maart 2018

02u34 0 Scherpenheuvel-Zichem Het oud-postkantoor wordt een basis voor non-profitorganisaties en heet voortaan 'Den Tember'. Caritas begint er een kantoor om erkende vluchtelingen aan een woning te helpen en de voedselbank start er haar bedeling. Samen baten ze een inzamelpunt uit voor tweedehands kledij.

'Den Tember' (de postzegel red.) verwijst naar het postkantoor dat tot halfweg de jaren 2000 gevestigd was in de Ernest Claesstraat. Al lange tijd circuleren geruchten over het gebouw. "We merken dat er binnen naarstig gewerkt wordt. Wie gaat er zijn tenten opslaan?", vroeg raadslid Peter Cras (sp.a) tijdens de gemeenteraad. OCMW-voorzitter Marie-Jeanne Hendrickx bracht opheldering: "Caritas en de voedselbank stappen er samen binnen. Wellicht komen er ook andere verenigingen bij."





Caritas huurt het gebouw van Bpost. In de vroegere inkom waar de loketten stonden, komt een onthaalruimte voor erkende vluchtelingen. "In dit 'housing café' ontvangen wij elke dinsdag deze mensen en begeleiden hen in de zoektocht naar een huis", zegt coördinator Michel Toremans van Caritas. "Deze dienst, gerund met enkele vrijwilligers bieden we aan in samenwerking met het OCMW van de stad en de Lokale Opvanginitiatieven. In een later stadium willen we met het onthaal ook andere kwetsbare doelgroepen bereiken."





Vanaf 1 april neemt ook de voedselbank Sint-Vincentius haar intrek in de post. "Wij verlaten onze krappe vestiging in zaal De Munte en de garage in de Weg Messelbroek. Onze koelkasten en voorraden verhuizen naar hier", zegt François Thielens. "Op 11 april zal in Den Tember de eerste voedselbedeling doorgaan. Er is een aparte ingang voor onze klanten."





Gratis kledij

In de vroegere sorteerzaal heeft Caritas een inzamelpunt voor tweedehands kledij opgezet. "Deze kleding die ons geschonken werd, was aanvankelijk bestemd voor het asielzoekerscentrum in het Peeterskasteel", zegt Toremans. "Vermits ook Sint-Vincentius een eigen inzameling heeft, gaan we de krachten bundelen. Klanten van de voedselbank en mensen die bij het OCMW gekend zijn, kunnen hier gratis kledij uitzoeken. Woensdag komen tien vrijwilligers helpen met sorteren."





Op de eerste verdieping van het gebouw is een vergaderzaal ingericht. Mogelijk komen er nog initiatieven bij. Het tewerkstellingsproject Velo gaat er een opleiding tot fietsenhersteller geven voor mensen die moeilijk een baan vinden. Wanneer dit van start gaat is nog onduidelijk. Met de vzw Velt onderhandelt Caritas over de braakliggende grond achter het gebouw. Die zou geschikt zijn om te verbouwen, eventueel voor volkstuintjes.