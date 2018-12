Cafébaas Steve De Blick overleden Christian Hennuy

23 december 2018

10u27 4 Scherpenheuvel-Zichem Steve De Blick (43), uitbater van het volkscafé Oud Schunnebroeck in Schoonderbuken is zaterdag overleden in het UZ Gasthuisberg. Hij laat zijn partner en een dochtertje na. Klanten en het verenigingsleven reageren geschokt. Carnavalsgroep De Bezembinders draagt zijn stoet postuum op aan zijn sterkhouder.

Steve De Blick was zaakvoerder van het laatste volkscafé van Schoonderbuken, dat twee jaar geleden nog aan bod kwam in een boek van David Winnen. Steve was vanuit zijn café een van de drijvende krachten achter heel wat dorpsevenementen en was voorzitter van carnavalsvereniging De Bezembinders en van de Oudstrijdersbond Schoonderbuken, ondervoorzitter van de duivenbond en voorzitter van de hanenliefhebbers. Steve was ook een van de sterkhouders van de carnavalstoet, die in een paar jaar tijd uitgroeide tot één van de grootste in de regio.

“Voor het verenigingsleven en meer speciaal voor de carnavalsvereniging is het overlijden van Steve een zware opdoffer”, zegt Tom Staels, van De Bezembinders. “De stoet op 10 maart zal dan ook postuum opgedragen worden aan Steve." Ook Peter Van Elven, organisator van de carnavalstoet in Zichem ervaart het verdwijnen van Steve als een groot verlies voor carnaval in heel Scherpenheuvel-Zichem.

De Blick was tijdens de jongste gemeenteraadsverkiezingen in oktober nog kandidaat voor sp.a. “Steve werd niet verkozen, maar hij behaalde wel een mooie score. We wisten wel dat hij al meer dan een week opgenomen was in het ziekenhuis”, zegt Christini Gounakis, sp.a-voorzitter van Scherpenheuvel-Zichem.

De toekomst van café Oud Schunnebroeck, waar Steve 15 jaar geleden nieuw leven inblies, is onzeker. “Het zijn voornamelijk dorpsgenoten die hier komen, en ook mensen uit Rillaar en Scherpenheuvel. Veel jeugd zie ik niet meer. Zij hebben andere interesses dan op café zitten. Het is een stiel apart”, zo vertelde Steve zelf twee jaar geleden aan deze krant. “Hopelijk kan het café verder gezet worden door een van de mensen uit het verenigingsleven of zijn familie”, aldus een kennis. “Want de verenigingen kunnen daar nergens anders naartoe.”

U kunt een laatste groet brengen aan Steve De Blick in funerarium Van de Laer in Scherpenheuvel-Zichem op donderdag 27 december om 18 uur, of op vrijdag 28 december vanaf 9.15 uur in café Oud Schunnebroeck. De uitvaart vindt plaats op vrijdag 28 december om 10.30 uur in de Sint-Jozefkerk aan de Houwaartstraat in Schoonderbuken.