Buurthuis Onderons heropent in KLJ-gebouw in Schoonderbuken Tom Van de Weyer

05 april 2019

16u22 0 Scherpenheuvel-Zichem Het buurthuis Onderons opent op 1 juni in het voormalige KLJ-gebouw in Schoonderbuken. Bezielster Conny Valvekens (55) moest lang knokken om haar buurthuis op te richten en heeft nu eindelijk vaste grond gevonden.

De vzw Onderons werd in september 2018 opgericht en bestaat uit 18 leden. “In Scherpenheuvel-Zichem was geen buurthuis waar mensen gezellig een babbeltje konden slaan. Die leegte wilde ik opvullen”, zegt Valvekens.

“Omdat we niet meteen een locatie vonden, hadden we het buurthuis het eerste halfjaar open gehouden in het appartement van mijn dochter Jill in Scherpenheuvel. Dit was niet altijd ideaal. Er kwam veel volk over de vloer, ook kinderen. Het rumoer stuitte wel eens op reclamaties van de buren.”

“Hier in Schoonderbuken storen we niemand. Er is meer plaats, voor 40 tot 50 gasten en er kan wat luider muziek gespeeld worden. Het gebouw van de KLJ stond al twee jaar leeg. We kregen van het stadsbestuur toezegging om het te huren. We gaan hier een nieuwe toog en een keuken installeren.”

“Veel mensen hebben hun weg gevonden naar buurthuis Onderons. Intussen komen zo’n 25 vaste bezoekers geregeld langs. We organiseren ook nevenactiviteiten, zoals bingo-avonden. Veel steun hebben we te danken aan vzw De Regenboog, een gelijkaardig initiatief in Putte, dat er na 20 jaar mee is gestopt. Hun pand werd verkocht.”

“Onderons is géén opvang voor armen en minderbedeelden”, benadrukt Valvekens. “Het is een laagdrempelig open huis waar iedereen welkom is. Mensen die echt problemen hebben maar die er liever niet mee in het openbaar over spreken, kunnen ons bellen. We gaan discreet bij hen thuis langs om naar hun verhaal te luisteren. We geven adviezen of kunnen hen doorverwijzen naar thuishulp of OCMW.”

Het huidige buurthuis in de Michel Janssensstraat in Scherpenheuvel blijft open tot 31 mei. Op zaterdag 1 juni wordt het nieuwe buurthuis in de Houwaartstraat 288 geopend vanaf 13 uur. “We voorzien hapjes, drankjes, een springkasteel en een marktje. We reiken verenigingen de hand om met ons samen te werken. De kermisfuif op 31 juli gaan we nieuw leven inblazen, in samenwerking met de ruiters van Schoonderbuken. In augustus openen we overigens een tweedehandswinkel in de Groenstraat.”

“Maandag en donderdag van 10 tot 17 uur is er vrije toegang voor iedereen. Woensdag van 14 tot 17 uur is de kindernamiddag met activiteiten en spelletjes, al mogen (groot)ouders ook komen. Voor de vrijdag zoeken we nog een invulling voor jongeren. Zondag is er de kaartvoormiddag van 9 tot 12 uur. Dinsdag en zaterdag zijn we telefonisch bereikbaar op 0474 03 84 46.”