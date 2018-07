Burgemeester verbiedt open vuren 05 juli 2018

02u47 0 Scherpenheuvel-Zichem Burgemeester Manu Claes (CD&V) heeft een verbod uitgevaardigd op kampvuren en andere open vuren in heel de gemeente.

De maatregel komt er in het kader van de aanhoudende hitte. "Alle vormen van open vuren worden verboden", klinkt het. "Dat betekent dus ook brandkorven en de traditionele kampvuren van jeugdbewegingen. Enige uitzondering is de barbecue. Het verbod geldt nog tot het einde van de droogteperiode."





Het Agentschap Natuur en Bos heeft intussen ook code rood ingesteld voor Het Merode-gebied. Voor Scherpenheuvel-Zichem is dit Averbode Bos en Heide. Het is er verboden te roken of vuur te maken, en kinderen mogen het gebied enkel onder begeleiding betreden. De richtlijnen worden zichtbaar uitgehangen aan de toegang. Om veiligheidsredenen wordt het wel sowieso afgeraden om het natuurgebied te betreden.





(VDWT)